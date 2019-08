Weer problemen met bagagesysteem bij Eindhoven Airport

Sommige reizigers hebben zlefs hun vlucht gemist. Afgelopen donderdag was er ook al sprake van een storing in de bagagebanden. Dit meldt het Eindhovens Dagblad dinsdag.

Het is nog niet duidellijk wat de oorzaak van de storing is. Hoewel er hard wordt gewerkt om de storing te verhelpen zal de storing naar verwachting nog zeker twee uur duren, zo laat een persvoorlichtster aan de krant weten. 'We moeten alle bagage handmatig inchecken en dat duurt natuurlijk wel iets langer dan normaal.' Sommige vluchten vertrekken daarom later dan gepland. Verder laat de woordvoerster nog aan de krant weten dat 15 mensen hun vlucht hebben gemist door de storing en dat op verschillende vluchten de koffers niet zijn meegegaan. Die worden nagestuurd.