Gewonde na steekincident AZC Arnhem, verdachte voortvluchtig

In Arnhem is dinsdag aan het eind van de middag bij het AZC aan de Elderhofseweg een persoon zwaargewond geraakt bij een steekincident. Dit meldt de politie dinsdag.

Slachtoffer naar ziekenhuis

Even voor 15.00 uur werd een persoon gestoken en raakte daarbij zwaargewond. 'Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is nog voortvluchtig, wij zijn een zoekactie gestart', aldus de politie

Burgernetmelding

De politie heeft via Burgernet getuigen om hulp gevraagd. De verdachte is een man van rond de 20 jaar. Hij draagt een zwarte broek en goudkleurige bovenkleding. De man is lang, slank en heeft zwart haar. Ziet u deze man? Bel direct de politie via 112.

Tip

Via Burgernet is er 1 tip binnengekomen over de voortvluchtige verdachte van het steekincident in Arnhem maar de politie is nog steeds op zoek naar hem.