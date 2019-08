Verdachte bij aanhouding door agent in been geschoten

Bij een aanhouding door de politie is zaterdagavond een 53-jarige man in het Zeeuwse Kortgene politie in zijn been geschoten. Dit meldt de politie zondag.

Relationele ruzie

Rond 21.00 uur werden twee politie-eenheden naar de Burgemeester Snellenstraat gestuurd vanwege een uit de hand gelopen ruzie in de relationele sfeer. Daarbij had de verdachte diverse vernielingen gepleegd aan de woning van zijn ex-partner. Op het moment dat de agenten arriveerden was de man al vertrokken. Terwijl de aangifte van het slachtoffer werd opgenomen, gingen andere agenten op zoek naar de verdachte.

Bedreigende situatie

In de tijd dat er in Kortgene naar de man gezocht werd, was deze intussen weer teruggelopen naar de betreffende woning. 'Daar ontstond een bedreigende situatie waarbij de politie genoodzaakt was om te schieten. De man werd in zijn been geraakt en is voor behandeling naar het ziekenhuis overgebracht', aldus de politie. De verdachte is een bekende van de politie.

Onderzoek Rijksrecherche

Het handelen van de betrokken agenten wordt onderzocht. Om de objectiviteit van het onderzoek te waarborgen wordt het onderzoek uitgevoerd door de Rijksrecherche, onder leiding van een officier van justitie. Daarbij wordt ook gekeken of agenten geweld hebben toegepast om hun werk te kunnen doen.

Onafhankelijk

Soms hebben politiemensen daarin geen keus. Geweld gebruiken mag echter niet zomaar, er zijn bepaalde voorwaarden en regels aan verbonden. De Rijksrecherche onderzoekt de feiten rondom een incident: objectieve waarheidsvinding staat daarbij voorop. Belangrijk om te weten is dat de Rijksrecherche géén onderdeel is van de politie. Het is een onafhankelijke partij die onderzoek doet voor het Openbaar Ministerie.