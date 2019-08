Politie schiet bij aanhouding in Assen

Bij de aanhouding van drie personen in Assen heeft de politie dinsdagmiddag meerdere schoten gelost. Hierbij is een man gewond geraakt. De politie laat weten dat hij niet levensgevaarlijk gewond is.

Omstreeks 12.30 uur kreeg de politie de melding dat er drie mannen in de Rolderstraat liepen die een vuurwapen bij zich droegen. Twee van de mannen konden na een waarschuwingsschot worden aangehouden. De derde verdachte werd door een agent in zijn arm geschoten en kon eveneens worden aangehouden.

De politie en de rijksrecherche zullen onderzoek doen naar de schietpartij. Een woordvoerder van de politie laat aan Blik op Nieuws weten dat nog niet bekend is of er daadwerkelijk een wapen is aangetroffen. 'Dit maakt deel uit van het onderzoek.'