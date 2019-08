OM eist 5 jaar cel tegen No Surrender lid wegens bad standings

Dinsdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) Noord-Nederland voor de rechtbank in Assen 5 jaar celstraf geëist tegen een 51-jarige man uit Zwolle. 'Hij wordt verdacht van diefstal met geweld en afpersing. De 51-jarige Zwollenaar zou in 2014 en 2016 betrokken zijn geweest bij vier diefstallen met fors geweld of dreiging daarmee', zo meldt het OM dinsdag.

Bad standings

In drie van de vier gevallen zou het gaan om zogeheten bad standings, waarbij leden van de motorclub No Surrender gedwongen werden de club te verlaten. Een bad standing betekent dat een lid oneervol uit de club wordt gezet en gaat in de praktijk vaak gepaard met geweld, afpersing en gedwongen betaling.

Fysiek geweld

'In de gevallen waarvan de 51-jarige Zwollenaar wordt verdacht zien we dat ook terug. Om uiteenlopende redenen werden de slachtoffers plotseling geconfronteerd met fysiek geweld. Hierbij liepen slachtoffers onder andere gekneusde en gebroken ribben op', aldus het OM.

Huisvriend

In één van de vier zaken gaat het om het met geweld verwijderen van een huisvriend van de club. Omdat deze persoon geen lid was van de club kan dit officieel geen bad standing opleveren. Maar de uitgevoerde handelingen zijn feitelijk niet anders dan bij de drie No Surrender leden.

Slachtoffers

De slachtoffers van de bad standings leven voortdurend in angst. Zelfs nu nog, terwijl er al jaren zijn verstreken. Daarnaast hebben de geweldsdelicten niet alleen betrekking gehad op leden of ex-leden van No Surrender.

Gezinnen en families

Er is ook een enorme impact op de gezinnen en families van de slachtoffers. Ook zij worden meegezogen in de angst, intimidatie en geweld. Het gaat hier om zeer schokkende feiten die een grote impact hebben op de rechtsorde. ‘Een vereniging mag dan een bepaalde mores hebben, die kan natuurlijk nooit zo ver gaan dat het wetboek van strafrecht aan de kant wordt gezet’, aldus de Officier van Justitie.