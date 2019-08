Jongen (15) met 165 km/u over A10

Op de A10 Noord bij Amsterdam is een 15-jarige jongen aangehouden voor het overschrijden van de maximum snelheid.

De jongen reed in een auto en werd met een lasergun geklokt op 165 km/u waar 100 is toegestaan. Nadat de auto aan de kant werd gezet bleek de politie het rijbewijs van de bestuurder niet te kunnen innemen omdat hij 15 jaar oud was.

Alle inzittenden van de auto waren minderjarig. De auto is overgedragen aan de eigenaar.