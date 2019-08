OM wil ruim 9 ton van ex-Hells Angel

Een voormalige Hells Angel heeft tussen oktober 2005 en oktober 2011 ruim een miljoen euro uitgegeven. Hij heeft geen enkele verklaring willen geven voor de herkomst van een groot deel van dat geld, en is veroordeeld voor witwassen. Het is dan ook aannemelijk dat de misdrijven waarvoor hij is veroordeeld, of andere strafbare feiten, ertoe hebben geleid dat hij zo’n 925.000 euro aan wederrechtelijk voordeel heeft behaald. Dat zei de officier van justitie van het Functioneel Parket donderdag in de zogenoemde ontnemingszaak tegen de 61-jarige Amsterdammer voor de rechtbank in Rotterdam.