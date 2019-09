NVWA neemt tafels van ‘fout hout’ in beslag

De Douane controleerde begin april in de Rotterdamse haven 3 containers met houten tuinmeubelen die bestemd waren voor een Nederlandse importeur. Daarbij rees het vermoeden dat in tuintafels teakhout uit Myanmar was verwerkt. Import van teakhout uit dat land is niet toegestaan in de Europese Unie, omdat Myanmar geen informatie geeft over de herkomst van het hout. Gewaarschuwde inspecteurs van de NVWA zijn daarop een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de zending.

Isotopenonderzoek

De importeur kon niet aantonen waar het hout oorspronkelijk vandaan kwam en had niet onderzocht of het om mogelijk illegaal gekapt hout ging. Volgens de Chinese producent waren de tafels gemaakt van gekweekt hout uit Brazilië. Omdat er aanwijzingen waren dat er ook ander hout was gebruikt, heeft de NVWA laboratoriumonderzoek laten uitvoeren. Uit onder meer isotopenonderzoek bleek dat onderdelen van de tafels waren gemaakt van teakhout uit Zuidoost-Azië, waarschijnlijk uit Myanmar. De tafels voldoen daardoor niet aan de Europese houtverordening. De NVWA heeft ze in beslag genomen en proces-verbaal opgemaakt tegen de importeur.

Europese houtverordening

Sinds 2013 is de Europese houtverordening van kracht. Om wereldwijde ontbossing tegen te gaan heeft de EU een verbod ingesteld op het op de markt brengen van illegaal gekapt hout. Bedrijven moeten nagaan of er mogelijk illegaal hout in hun keten aanwezig is en maatregelen nemen om dat risico verwaarloosbaar te maken. Zo moeten zij documenten verzamelen over de kap, het verzagen, transport en export van het hout. Ook moeten zij nagaan of er bijvoorbeeld sprake is van illegale kap of corruptie. Indien nodig moeten ze aanvullende audits uitvoeren. Andere opties zijn overstappen op gecertificeerd hout of afzien van de import.