'Wapen dat zoon Femke Halsema bij zich had, was van vader'

In een interview dat NRC met Robert Oey de echtgenoot van burgemeerster Femke Halsema had, vertelt Oey dat het wapen waarmee hun zoon deze zomer werd aangehouden een echte onklaargemaakte revolver was.

Het was geen nepwapen zoals Halsema eerder had gezegd. Oey had het wapen verstopt in de dienstwoning. Volgens Oey gaat het om een onklaar gemaakte revolver uit Duitsland die hij al 20 jaar in zijn bezit heeft. Het wapen was volgens Oey in 1999 gebruikt voor het logo van zijn toenmalige productiemaatschappij. Het lag al jaren bij een vriend, maar Oey had het wapen onlangs meegenomen naar de dienstwoning, omdat hij het nodig had voor een filmshoot. Hij vertelt dat hij het wapen had weggestopt in een juten zak in een kastje in de woonkamer van de ambtswoning. Het lag in een la waar Oey ook wel eens de telefoons van de kinderen verstopt, wanneer ze straf hebben, zo laat hij aan de krant weten.

Half juli werd de minderjarige zoon van Halsema en Oey opgepakt, samen met een andere jongen. Ze waren betrapt bij een inbraak op een leegstaande woonboot, zo bracht de Telegraaf naar buiten. Hun zoon bleek een verboden wapen bij zich te hebben. dat hij weggooide toen de politie op de overlast afkwam. Oey, die voor zijn werk in Bangkok was toen zijn zoon werd gearresteerd, zou pas op de avond van de arrestatie aan Halsema hebben verteld dat het wapen van hem was. Halsema was volgens Oey niet op de hoogte van het feit dat er een wapen in de ambtswoning lag.