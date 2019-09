Gemeenten in geldnood. Sluiting dreigt voor zwembaden en bibliotheken.

Als gevolg hiervan moeten zwembaden, sportvoorzieningen en bibliotheken sluite. Ook dreigt minder onderhoud voor openbare ruimten en krijgen minima minder steun. De gemeenten hebben er stees meer taken bijgekregen, maar ontvangen te weinig geld van het RIjk om alles uit te voeren. Met Prinsjesdag voor deur luiden ze nu de noodklok. Dit schrijft het Algemeen Dagblad maandag.

Kabinet moet meer geld vrijmaken voor gemeenten

Paul Depla, burgemeester van Breda en voorzitter van de G40 en twee wethouders Financiën vragen het kabinet dringend om meer geld vrij te maken voor de gemeenten. Depla in de krant: 'De verantwoordelijkheden van gemeenten zijn sterk toegenomen, maar er is enorm bezuinigd. Dit is bijna niet vol te houden.' Om het probleem van het geldtekort op te lossen wordt er over van alles nagedacht. Depla: 'Er wordt bijvoorbeeld nagedacht over het schrappen van muziekles, het sluiten van sportvoorzieningen, het beperken van het onderhoud van de openbare ruimte en lastenverhoging.'

De hardste klappen vallen in gemeenten buiten de Randstad, zoals Leeuwarden, Nijmegen, Enschede, Groningen en Breda. De Groningse wethouder Paul de Rook vindt het niet acceptabel dat het Nederland economisch goed gaat , maar dat lokaal fors moet worden bezuinigd. In de krant zegt hij: 'Het kan niet zo zijn dat op rijksniveau meer dan 10 miljard euro overblijft, terwijl wij moeten nadenken over het sluiten van zwembaden en bibliotheken. Volgens mij maak je dan als overheid een heel slechte beurt.'