Boeing wilde opstijgen vanaf taxibaan Schiphol

Begin september is een Boeing 737-800 van Transavia per ongeluk bijna opgestegen vanaf een taxibaan op Schiphol.

De luchtverkeersleiding had net op tijd in de gaten dat het toestel vanaf de verkeerde baan wilde vertrekken en maande de piloten om de start direct af te breken. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek gestart naar het incident.

Bocht te vroeg

Op vrijdag 6 september taxiede het vliegtuig in noordelijke richting langs de Zwanenburgbaan, waar het toestel moest opstijgen, maar het toestel nam een bocht te vroeg en lijnde op een andere taxibaan parallel aan de startbaan. De luchtverkeersleiding greep onmiddellijk in toen ze doorkreeg dat de piloten volgas gaven op de taxibaan. De piloten braken toen de start af, taxieden terug naar het begin van de Zwanenburglaan en stegen alsnog op.

'Stop immediately'

Zowel de Onderzoeksraad voor Veiligheid als Luchtverkeersleiding Nederland heeft laten weten dat er een incident is geweest met een vliegtuig dat op 6 september een taxibaan opreed, om vanaf daar te starten. Er werd echter niet vermeld om welke vlucht het gaat. Het bliljkt dat het gaat om een vlucht van Transavia met bestemming Chania in Griekenland, aldus NH NIeuws, die in het bezit is van de opnamen van de luchtverkeersleiding. De regionale zender meldt dat in de opname van het radioverkeer is te horen dat de luchtverkeersleiding tegen de piloten roept: 'Transavia 1041, stop immediately, stop immediately, hold position!' Later in de opname wordt gevraagd of de piloten zijn gestopt. Ook wordt er door de luchtverkeersleiding gevraagd of de brandweer nog moet komen voor controle, omdat het toestel mogelijk hard heeft moeten remmen. De piloten wezen het aanbod af.

Vergelijkbare fout in 2010

Luchtverkeersleiding Nederland zegt dat er op dat moment geen ander toestel in de lucht was. Volgens NH Nieuws doen behalve Onderzoeksraad voor Veiligheid ook Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland onderzoek naar het incident.

In 2010 maakten piloten van KLM een vergelijkbare fout. Toen greep de luchtverkeersleiding niet in en is het toestel daadwerkelijk opgestegen vanaf de taxibaan. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde daarna dat de luchtverkeersleiding en Schiphol onvoldoende in de gaten houden of piloten fouten maken bij het taxiën, zo weet de NOS.