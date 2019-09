Stelend gezin aangehouden

Op woensdag 18 september 2019 om kwam er een melding binnen bij de politie van een winkeldiefstal bij een parfumerie aan de Heuvelstraat. De beveiliging had een gezin met drie kinderen betrapt die daar meerdere spullen zouden hebben gestolen. Op het moment dat ze betrapt werden vluchtte het gezin achtervolgd door een beveiligingsmedewerker. De medewerker van camerabewaking zag dat ze in een auto met een buitenlands kenteken stapten en wegreden.

Aanhouding

Het merk en type van de vluchtende auto werd aan de surveillerende politie-eenheden doorgegeven die uitkeken in het centrum. Op de kruising Bredaseweg met de Ringbaan-West werd een auto aan de kant gezet met een Engels kenteken. In die auto zaten een man, een vrouw en drie kinderen onder de twaalf jaar. Ook lagen er verschillende spullen in die mogelijk van diefstal afkomstig waren. Bij navraag bleek dit de juiste auto te zijn en het gezin werd aangehouden. De ouders, beide 32 jaar uit Ierland werden aan het bureau ingesloten. De kinderen zijn overgedragen aan Jeugdzorg die de kinderen heeft ondergebracht in een opvanglokatie.

Meer gestolen spullen

In de auto bleken gestolen spullen te liggen. Enkele spullen waren uit een andere winkel in het centrum te komen. Van de resterende goederen bleek de herkomst niet direct te achterhalen.