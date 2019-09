Politie aansprakelijk voor schade schietpartij Alphen aan den Rijn

De politie is aansprakelijk voor de schade die is ontstaan bij de schietpartij op zaterdag 9 april 2011 in het winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Dit volgt uit de uitspraak die de Hoge Raad vrijdag heeft gedaan.