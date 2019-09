Woonwinkels laten klanten te veel aanbetalen

Consumenten moeten bij woonwinkels vaak meer aanbetalen dan de maximale 50% die in de algemene voorwaarden vermeld staat. In de praktijk eisen de meeste winkels het volledige bedrag. Dat blijkt uit een steekproef van de Consumentenbond.

Mystery-onderzoekers van de Consumentenbond onderzochten hoe 9 winkelketens (Carpetright, Gamma, Hema, Hornbach, Karwei, Kwantum, Leen Bakker, Praxis en Roobol) omgaan met aanbetalen. Bedrijven mogen voor een aankoop een aanbetaling vragen, maar als ze dit in hun algemene voorwaarden zetten, mag dit niet meer dan 50% zijn. In de praktijk moeten klanten van Gamma, Hornbach, Karwei, Kwantum, Leen Bakker en Praxis direct het volledige bedrag betalen. Alleen Hema en Roobol houden zich wel aan hun eigen voorwaarden.

Branchevereniging hanteert lagere aanbetalingen

Opvallend is dat zowel Kwantum als Leen Bakker lid zijn van de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW). Volgens de algemene voorwaarden van de CBW mogen leden maximaal 25% aanbetaling vragen. Ook CBW-lid Carpetright vraagt meer (30%), maar bij doorvragen blijkt het toch mogelijk om minder aan te betalen. CBW zegt met Kwantum over het aanbetalingspercentage in gesprek te zijn.

Winkels kennen zelf de regels niet

De winkels blijken niet goed te weten wat de regels zijn. Kwantum en Praxis zeggen bijvoorbeeld dat het om individuele afspraken met consumenten gaat. Winkels mogen inderdaad met een klant afspreken om meer dan 50% of het volledige bedrag aan te betalen. Maar het moet dan wel om individuele gevallen gaan. Structureel 100% eisen, en anders weigeren om te leveren, zoals Kwantum en Praxis doen, mag niet.

Een (hoog) bedrag aanbetalen heeft voor consumenten onder meer als risico dat ze hun geld in veel gevallen kwijt zijn als de betreffende winkel failliet gaat. De Consumentenbond raadt daarom aan niet of zo min mogelijk aan te betalen. De Consumentenbond gaat de bedrijven uit dit onderzoek die zich niet aan de regels houden aanspreken.