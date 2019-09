Bonden roepen op tot landelijke staking onderwijs

'Ben je leraar, ondersteuner of schoolleider in het basis-, voortgezet- of speciaal onderwijs? Staak dan op woensdag 6 november voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk!'.

Oproep landelijke staking

De AOb en de andere onderwijsbonden hebben vrijdag opgeroepen tot een landelijke staking. 'Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot dat dagelijks klassen naar huis worden gestuurd. Vandaag werd zelfs bekend dat een school in Amsterdam – permanent – moet sluiten. Ook in het voortgezet onderwijs loopt het docententekort op', aldus de AOb.

‘Nu is het: er op of er onder’

'Leerlingen komen te kort als ze niet de aandacht krijgen die ze verdienen', zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. 'We hebben echt veel meer collega’s nodig. En om dat te bereiken moet het werk weer aantrekkelijk worden.'

Noodpakket

Vlak voor de zomer eisten de vakbonden en werkgevers al een noodpakket ruim 420 miljoen euro voor het primair- en voortgezet onderwijs. Dat was een eerste stap naar een brede investering in het hele onderwijs, dus ook voor mbo en hoger onderwijs. Tijdens de algemene politieke beschouwingen werd echter duidelijk dat dit kabinet niet wil investeren in onderwijs.

Sluiten

'Om een duidelijk signaal aan de politiek af te geven gaan we demonstreren we op 6 november, wanneer de onderwijsbegroting wordt behandeld in de Tweede Kamer', zegt Verheggen. Dat is dit jaar de laatste kans om extra geld voor het onderwijs los te krijgen. 'Het is er op of er onder, en negentig procent van onze leden geeft aan te willen staken. Laten we massaal het werk neerleggen om te zorgen dat het onderwijs en de leerlingen krijgen wat ze verdienen. Voordat er nog méér scholen moeten sluiten.' Ook de Algemene Vereniging van Schoolleiders roept haar leden op tot staking. En de werkgeversorganisaties PO-Raad en VO-raad laten weten begrip te hebben voor het doel van de actie.