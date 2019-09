Onderzoek recherche naar overlijden 39-jarige vrouw in Haagse woning

Afgelopen zondag werd in haar woning in Den Haag aan de Hogezijde een 39-jarige vrouw dood aangetroffen. 'Een rechercheteam van de politie onderzoekt of de vrouw door geweld om het leven is gekomen', zo meldt de politie maandagmiddag.