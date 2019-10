Man (23) neergestoken bij vechtpartij tijdens Leidens Ontzet

Steekincident hoek Schapensteeg / Haarlemmerstraat

Rond 02.30 uur liep een 23-jarige Leidenaar met drie vrienden op de Oude Singel in Leiden in de richting van de Haarlemmerstraat toen er een woordenwisseling ontstond met een groep van acht mannen. 'Dit mondde uit in een vechtpartij waarbij de 23-jarige Leidenaar werd neergestoken door een van de acht mannen. Het slachtoffer is vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd en van de verdachten ontbreekt ieder spoor', aldus de politie.

Signalement verdachten

Alle acht mannen hebben een Noord-Afrikaans uiterlijk en zijn tussen de 20 en 25 jaar oud. Een van de mannen had een hoofdband om zijn hoofd en een andere man droeg een muts met daarover een capuchon.

Mishandeling ’t Gangetje

Een 20-jarige Delftenaar liep rond 23.30 uur samen met zijn vriendin op ’t Gangetje in Leiden toen zij werden aangesproken door een groep mannen. Hierop ontstond een woordenwisseling waarna de 20-jarige Delftenaar enkele rake klappen kreeg van de mannen. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. Later op de avond hield de politie een 27-jarige Leidenaar aan als verdachte.

23 aanhoudingen

In totaal hield de politie de afgelopen twee nachten van Leidens Ontzet 23 personen aan. In de eerste nacht werden elf personen aangehouden voor onder meer een mishandeling, een vechtpartij en alcoholmisbruik.

In de tweede nacht verrichtte de politie twaalf aanhoudingen voor het merendeel alcoholmisbruik.

Verkeerscontrole

Bij een verkeersactie in de nacht van woensdag 2 op donderdag 3 oktober op de Heerweg in Leiden zijn bijna 500 bestuurders gecontroleerd. Vier personen zijn hierbij aangehouden voor rijden onder invloed. Daarnaast zijn twintig personen bekeurd voor diverse verkeersovertredingen.