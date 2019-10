Tbs'er komt om het leven bij frontale botsing met vrachtwagen

Vally V. de dader van het familiedrama in Reek is donderdagmiddag omgekomen bij een verkeersongeval in Limburg.

Dat heeft zijn advocaat Mark Nillesen aan Omroep Brabant bevestigd. V. was in behandeling in de Pompenkliniek in Nijmegen en was volgens de kliniek onbegeleid maar met geoorloofd verlof. Van zijn auto bleef na het ongeval weinig over. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval, maar mogelijk was er sprake van zelfdoding.

Het ongeluk gebeurde donderdagmiddag rond 13.00 uur. V. botste op de N271 nabij Plasmolen frontaal met een vrachtwagen. Hulpdiensten waaronder een traumahelikopter rukten uit. Maar hulp mocht niet meer baten. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De tbs'er Vally V. werd in 2013 veroordeeld voor het doodsteken van zijn vrouw en het verwonden van zijn zijn zoontje. De destijds 10-jarige dochter verstopte zich voor het geweld van haar vader. Zij wachtte op een donkere wc af tot het weer rustiger werd in huis, zo weet Omroep Brabant. Dat familiedrama gebeurde in het Noord-Brabantse Reek. V. werd in hoger beroep veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs en was in behandeling in de Pompenkliniek in Nijmegen.