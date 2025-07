Oplettende agent herkent verdachte aanranding in privétijd

Afgelopen dinsdag werd door de politie geblurd beeld vrijgegeven van een man die verdacht werd van een aanranding in Weert. 'De dag erna, woensdagmiddag, werd de verdachte dankzij een oplettende agent in privétijd herkend en aangehouden', zo meldt de politie.

Vrouw onzedelijk betast

De man zou op 17 juni jongstleden in Weert een jonge vrouw onzedelijk betast hebben. Er waren onvoldoende aanknopingspunten om zijn identiteit te achterhalen.

Geblurd beeld vrijgegeven

In overleg met het Openbaar Ministerie werd dan ook besloten geblurd beeld van de man en de fiets waarop hij zich verplaatste, vrij te geven. Dat gebeurde afgelopen dinsdag via politie.nl en de social media-kanalen van de politie. Woensdagmiddag, één dag later, herkende een oplettende agent in zijn privétijd de man in Weert. Hij wist hem meteen aan te houden. De verdachte betreft een 34-jarige man uit Voerendaal.