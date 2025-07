Politie onderzoekt omstandigheden na overlijden minderjarige in ziekenhuis

Afgelopen weekend zijn drie mannen, waarvan twee minderjarig, gewond in het ziekenhuis in Venlo opgenomen. 'Een van de minderjarige slachtoffers is afgelopen dinsdag overleden', zo meldt de politie vrijdag.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de aard en aanleiding van de omstandigheden hoe deze mannen in het ziekenhuis terecht zijn gekomen. Twee mannen zijn zaterdag opgenomen in het ziekenhuis in Venlo. De andere man in het ziekenhuis in Roermond.

'Nog steeds niet duidelijk'

De afgelopen dagen zijn er veel vragen gesteld over de omstandigheden van de gewonde mannen en het overlijden van een van hen. Nog altijd is het niet duidelijk of er sprake is van een strafbaar feit, daarom is de politie ook terughoudend met het delen van informatie. De geruchten die rondgaan worden meegenomen in het onderzoek.

Getuigenoproep

Om een helder en volledig beeld te krijgen van wat er precies is gebeurd, wordt aan burgers gevraagd die meer weten en over informatie beschikken dat het onderzoek verder kan helpen, contact op te nemen. Dit kan door te bellen met de opsporingstiplijn via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.