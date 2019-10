Pechtold moet van CBR weer een geoliede machine maken

Alexander Pechtold (53) is per 1 november 2019 benoemd als algemeen directeur van het CBR. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) benoemde hem na voordracht door de Raad van Toezicht van het CBR. Samen met operationeel directeur Jan Jurgen Huizing, die in januari 2019 aantrad, gaat Pechtold een collegiaal bestuur vormen.

Versterking organisatie

Alexander Pechtold zal van grote toegevoegde waarde zijn om het CBR door de huidige moeilijke fase bij de medische beoordelingen heen te loodsen. Daarna zal hij samen met alle medewerkers verder bouwen aan versterking van de organisatie en de dienstverlening. Hij heeft vanuit zijn langdurige politieke ervaring een uitstekend gevoel voor de complexe omgeving en de belangrijke rol van het CBR in de samenleving.

Rust en vertrouwen brengen

Jan Mengelers, voorzitter Raad van Toezicht: 'Ik ben verheugd dat na een uitvoerige selectie Alexander Pechtold de nieuwe algemeen directeur van het CBR wordt. Alexander Pechtold is een verbindende persoonlijkheid die zowel binnen als buiten het CBR de rust en het vertrouwen terug kan brengen. En zo met de organisatie richting kan geven aan de verbetering van de dienstverlening en aan de opgaven voor het CBR op gebied van de verkeersveiligheid in het steeds complexere verkeer'.

Over het CBR

Het CBR is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo). CBR beoordeelt de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid in Nederland. Het CBR is een landelijke organisatie met 1.300 medewerkers in vaste dienst, een hoofdkantoor in Rijswijk en 53 praktijkexamen- en 20 theorie-examenlocaties in het land. In 2018 nam het CBR een kleine 1,5 miljoen examens en toetsen af en behandelde het ruim 600.000 aanvragen voor de medische geschiktheid.