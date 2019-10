Japan krijgt te maken met 'zwaarste orkaan in jaren'

De tyfoon Hagibis, mogelijk 'een van de zwaarste stormen in tientallen jaren' komt rond 12.00 uur Nederlandse tijd aan land in Japan. Een paar uur later zal hij Tokio bereiken.

Het land moet rekening houden met een recordhoeveelheid aan regen in combinatie met overstromingen en modderstromen. Dit melden de NOS en nu.nl zaterdag. De tyfoon zorgt ook voor zeer harde windstoten. In sommige delen van het land zullen windsnelheden gemeten worden die nog nooit zo hoog waren.

De Japanse overheid heeft honderdduizenden huishoudens opgeroepen te evacueren. Er zitten door het hele land al tienduizenden huishoudens zonder stroom. Verder zijn er meer dan 1600 vluchten geschrapt en is het treinverkeer ernstig ontregeld. Het openbaar vervoer ligt grotendeels stil. Winkels, fabirken en metrostations zijn uit voorzorg gesloten en de kwalificatie voor de Grand Prix in Japan is verschoven naar zondag.

Hoewel de naderende tyfoon nog maar net aan land is, heeft hij al een flinke ravage aangericht in het oosten van Japan. De harde wind heeft al een leven geëist. Een man kwam om het leven toen zijn auto omver werd geworpen door de wind.

Tyfoon Hagibis is de zwaarste tyfoon die Japan treft in 60 jaar. Voor veel gebieden in centraal en oostenlijk Japan geldt de maximum waarschuwing, wat betekent dat er een natuurramp wordt verwacht.