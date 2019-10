Drie gewonden bij Koerdische demonstratie tegen Turkse inval in Syrië

De politie was aanwezig om de demonstratie van de Koerden te begeleiden. De demonstranten liepen zaterdagmiddag met vlaggen vanaf de Koekamp een ronde door de stad. Ze lieten weten dat ze zich in de steek gelaten voelen. De Koerden willen meer steun van de Europese regeringsleiders. Egid Helbest van de Koerdische organisatie HDP Nederland tegen Rtl Nieuws: 'Turkije valt een volk aan dat vreedzaam leeft. We vragen solidariteit en steun en eisen dat het luchtruim veilig gesteld wordt.' Het Turkse leger is inmiddels de Koerdische autonome regio Rojava al binnen gevallen. De eerste bombardementen zijn uitgevoerd. Volgens Helbest worden onder meer ziekenhuizen gebombardeerd. Helbest: 'Als Erdogan zo doorgaat, helpt hij IS weer op de been. Dat is een gevaar, niet alleen voor de Koerden, maar voor de hele wereld.'

De Koerden vinden dat ze ten onrechte door Erdogan beschouwd worden als een verlengstuk van de PKK, die door Turkije als terroristische beweging wordt gezien. Een Koerdische demonstrante tegen RTL Nieuws: 'De YPG heeft gevochten tegen IS, de terroristen in Syrië. Ze moeten nu beschermd worden, schandalig dat ze afgeslacht worden.'

Rond 15.45 uur ontstond op het Malieveld ter hoogte van de Koningskade een opstootje. Drie mannen raakten hierbij gewond. De politie trad op met onder andere politiepaarden en -honden. Dit voor een ordelijk en veilig verloop van de demonstratie. Hierna keerde de rust weer terug en verliep de rest van demonstratie weer rustig.