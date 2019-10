OM eist celstraf voor 2,5 jaar lang thuishouden van dode moeder

Maandag heeft het Openbaar Ministerie (OM) een celstraf van zes maanden geëist, waarvan twee maanden voorwaardelijk, tegen een 66-jarige man uit Limburgse Oirsbeek. 'Daarnaast wil de advocaat-generaal (AG), de officier van justitie in hoger beroep, reclasseringstoezicht voor de verdachte', zo meldt het OM maandag.

70.000,- euro uitkering

'De man wordt ervan verdacht zijn dode moeder van juli 2013 tot en met december 2015 thuis te hebben gehouden. Daardoor streek de man haar AOW- en pensioenuitkering ter hoogte van 70.000 euro op', aldus het OM.

Hoger beroep

Verdachte werd door de rechtbank in Limburg veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden. Verdachte ging in hoger beroep tegen het vonnis van de Limburgse rechters.

Kledingkast-'kist'

Na het overlijden van de moeder heeft verdachte volgens het OM een paar dagen laten liggen. Daarna heeft hij haar lichaam ingepakt in plastic folie en een kledingkast omgebouwd tot een 'kist.'. Deze kist heeft verdachte vervolgens hermetisch afgesloten en verplaatst naar een nauwelijks gebruikte ruimte in het huis.

Respectloos

De AG spreekt van respectloos handelen, waardoor een gevangenisstraf op zijn plaats is. 'Gelet op de financiële motieven, het gebrek aan inzicht, de lange duur van het handelen en het berekenende element van handelen moet een signaal worden afgegeven. Richting verdachte en richting de maatschappij, gelet op de ernst van het feit.' Het gerechtshof in Den Bosch doet over twee weken uitspraak.