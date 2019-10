Defensie moet boze boeren met zware voertuigen stoppen

Defensie gaat de politie en de gemeente Den Haag helpen met het afzetten van het Binnenhof. Dit is om te voorkomen dat boeren toch het gebied rondom het Binnenhof inrijden.

Woensdag en donderdag wil een grote groep boeren demonstreren in Den Haag.

Door de boerendemonstratie wordt het woensdag en donderdag drukker in het centrum dan normaal. Rond 12.00 uur verzamelen de demonstranten zich bij de Laan van Reagan en Gorbatsjov tegenover het Centraal Station. Daar kan het verkeer in en rond het centrum last van krijgen. Houd rekening met vertraging op de weg.

Op belangrijke punten zullen zware, verplaatsbare voertuigen worden neergezet door defensie. Dit omdat de politie dat zelf niet in huis heeft. Het leger regelt deze wegafzettingen, zo laat de gemeente weten.

Op woensdag duurt de demonstratie naar verwachting tot 18.00 uur. Een deel van de demonstranten blijft in de stad. De demonstratie gaat verder op donderdagochtend.