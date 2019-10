Ambulancediensten Noord-Nederland als eerste in de nieuwe kleding

Alle ambulancehulpverleners

Vanaf 2 december 2019 gaan alle ambulancehulpverleners in Noord-Nederland deze nieuwe kleding dragen. Een nieuw uniform voor onze ambulancehulpverleners, maar dezelfde vertrouwde zorg voor alle zorgvragers in Noord-Nederland.

Eigen uitstraling

De ambulanceprofessionals in Noord-Nederland kleuren vanaf 2 december 2019 turquoise. De gele uniformen worden na ruim 20 jaar vervangen door nieuwe, eigentijdse, comfortabele kleding met een eigen uitstraling. Omdat ambulanceprofessionals speciale taken en bevoegdheden hebben, is het voor hen belangrijk om herkenbaar te zijn en onderscheidende kleding te dragen.

Ontwerp beschermd

De afgelopen jaren heeft de ambulancekleding hier flink op ingeboet. Met de nieuwe kleding komt daar verandering in en zijn de ambulancehulpverleners altijd te herkennen. Bovendien heeft Ambulancezorg Nederland (AZN) de definitieve ontwerpen gedeponeerd bij een merkenbureau, waardoor het ontwerp beschermd is en de kleding enkel en alleen door ambulancehulpverleners gedragen mag worden. Karin Slegers is de ontwerpster van de unieke nieuwe kleding. In nauw overleg met ambulancehulpverleners heeft zij een moderne, praktische en representatieve kledinglijn ontwikkeld.