Den Haag 'lamgelegd' door protesterende boeren

Afzetting leger opgeheven

Militaire voertuigen hadden in eerste instantie ter hoogte van Nootdorp de A12 voor de tractoren lange tijd geblokkeerd maar omdat de situatie volgens de politie op een gegeven moment zo dreigend was dat de veiligheid van de medewerkers ter plaatse niet meer gewaarborgd kon worden is er besloten de militaire voertuigen weg te halen en de tractoren door te laten.

Boeren weigeren 'parkeerplek' bij ADO stadion

Door de drukte met tractoren bood de politie de boeren een parkeerplek aan bij het ADO Stadion. Dit wilden ze niet waarop de politie heeft besloten de afzetting op te heffen vanwege de veiligheid voor de medewerkers ter plekke. 'Het wordt nu nog drukker in de stad', aldus de politie.

Update 16.00 uur

'Vanwege de drukte in de binnenstad wordt het Binnenhof afgesloten voor het publiek. Er worden geen personen meer toegelaten. Degene die nog op het Binnenhof zijn, mogen het nog wel verlaten', zo heeft de politie laten weten.

Oproep Remkes

Burgemeester Remkes riep de demonstrerende boeren op om de aanwijzingen van de politie op te volgen en zich aan de vooraf gemaakte afspraken te houden. In verband met de veiligheid van de demonstranten, inwoners en bezoekers van Den Haag.

Centrum niet bereikbaar met de auto

Door de boerendemonstratie is het centrum van Den Haag niet bereikbaar voor auto's. De Koningstunnel is dicht, net als de Utrechtsebaan de stad in. Ook in de rest van de stad heeft het verkeer last van de demonstratie.

Demonstratie gaat donderdagochtend verder

De demonstratie duurt naar verwachting tot 18.00 uur. Een deel van de demonstranten blijft in de stad. De demonstratie gaat verder op donderdagochtend. Het centrum van Den Haag blijft naar verwachting bereikbaar met het openbaar vervoer en de fiets. Rijkswaterstaat geeft het advies de regio Den Haag te mijden.