Politie start onderzoek na aantreffen gewond man in Veen

Vrijdagmiddag is rond 16.30 uur in het Brabantse Veen een hevig bloedende man op de Wielstraat aangetroffen. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

Meerdere politie-eenheden werden naar de straat gestuurd, ook werden een ambulance en een traumaheli gewaarschuwd. In de tuin van een woning zat inderdaad een gewonden man. Ambulancepersoneel ontfermde zich over hem. Na behandeling ter plaatse werd het slachtoffer naar een ziekenhuis gebracht.

Onderzoek en tips

De politie startte een onderzoek in de straat. Er werden verschillende plekken met bloed gevonden waar het slachtoffer geweest was. Getuigen meldde dat er een grijze auto was weggereden maar het is nog niet duidelijk wat de rol is geweest van de inzittenden van deze auto. Er is nog niet uitgebreid met het slachtoffer gesproken, de politie heeft dus veel vragen.