Aanhouding in zedenzaak Delfzijl

De rechtbank in Noord-Nederland heeft op 18 oktober de gevangenhouding van 90 dagen opgelegd aan een 18-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats op verdenking van poging verkrachting.

De man zou op zondag 7 juli 2019 op het fietspad naast de N360 in Delfzijl een 65-jarige vrouw de bosjes in hebben getrokken waar hij haar aangerand zou hebben. De verdachte is eind september in Zwitserland aangehouden na een DNA-match in de Europese databank.

In januari zal de verdachte zich moeten verantwoorden tijdens een openbare terechtzitting. Het is nog niet bekend of dat een pro forma of inhoudelijke zitting zal zijn.