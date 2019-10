Verdachte liquidatie Goran Savic is man uit Amstelveen

De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de liquidatie van de 49-jarige Goran Savic op het Hugo de Grootplein in Amsterdam is een 41-jarige inwoner van Amstelveen. Dit maakte de politie bekend.

Vuurwapen aangetroffen

De verdachte werd aangehouden op de Admiraal de Ruijterweg nadat er een waarschuwingsschot was gelost door de politie. In de auto van de verdachte werd een vuurwapen aangetroffen. Onderzoek moet uitwijzen of dit het moordwapen is. De man uit Amstelveen zal vrijdag a.s. voorgeleidt worden aan de rechter-commissaris.

Schietpartij

Woensdag 23 oktober j.l. werd het Hugo de Grootplein rond 15.45 uur opgeschrikt door een schietpartij bij een restaurant. Hierbij raakten twee personen zwaargewond. Ondanks inspanningen van de hulpdiensten overleed de eigenaar van het restaurant aan zijn verwondingen.

Onderzoek

De recherche loopt alle scenario’s uit die mogelijk van toepassing zijn met betrekking tot de gebeurtenissen gisteren op en rond het Hugo de Grootplein.