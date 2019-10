Bedreiger wilde Wilders 'naar de hel' sturen

De man reist op 25 augustus 2018 vanuit Parijs naar Nederland. In die periode is er in de moslimgemeenschap wereldwijd commotie over een door Wilders uitgeschreven cartoonwedstrijd, met als onderwerp de profeet Mohammed. Verdachte verblijft na zijn komst naar Nederland in Den Haag, onder meer rondom het Binnenhof. Op 28 augustus wordt hij op het station aangehouden, nadat de politie is getipt over een video die hij online had geplaatst. Die is door 153.000 personen gezien en 14.000 keer gedeeld.

In de video geeft de verdachte aan dat hij voorbereidingen heeft getroffen om Geert Wilders te doden en dat hij daartoe naar Nederland is gereisd. Hij is inmiddels vlak bij het parlement, zo vertelt hij. 'Mijn vijand op dit moment, mijn doelwit is alleen die onbeschaafde,' zegt hij vervolgens. 'Ik zal alleen terugkeren als ik geslaagd ben in mijn missie.'

'Naar de hel'

Verdachte stelt sinds zijn aanhouding dat hij enkel naar Nederland was gereisd om te demonstreren. Het Openbaar Ministerie wijst echter op de videoboodschap, waarin verdachte die stelling zelf tegenspreekt. 'Demonstreren heeft geen nut,' zegt hij. 'Jullie moeten niet denken dat alleen schelden genoeg is.' Uit alles blijkt dat hij van plan is te handelen. 'Zoals Allah het wil, zal ik die hond, die onbeschaafde naar de hel sturen. Ik zal het volbrengen als ik blijf leven.'

Bij de videoboodschap plaatst verdachte zijn telefoonnummer, waarop hij ruim 2600 reacties krijgt. Als iemand hem vraagt of hij van plan is Wilders te doden, antwoordt hij: 'Voor wat anders ben ik dan hier gekomen? Hij is geen onbelangrijk persoon hier.' Aan een ander vraagt hij om voor hem te bidden: 'Als ik hem tegenkom, dan zal ik die hond van zijn leven beroven.'

Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit de video en de daaraan gerelateerde berichten overduidelijk dat de verdachte het plan had opgevat om Geert Wilders om het leven te brengen.

Opruiing

Verdachte zocht ook contact met een vooraanstaand lid van een van de belangrijkste islamitische bewegingen in Pakistan. Een beweging die geweld rechtvaardigt zodra het over de profeet Mohammed gaat. Verdachte wilde zeker zijn dat zij zijn video hadden gezien en verwachtte een heldenonthaal als hij na zijn missie in Pakistan zou terugkeren.

Wat zijn video extra gevaarlijk maakt, betoogt het Openbaar Ministerie, is dat hij anderen oproept hem te helpen. In Pakistan waren de gemoederen in die periode al danig verhit. 'Het is geenszins ondenkbaar dat iemand door de videoboodschap zou worden aangemoedigd tot het plegen van geweld.'

Grove aantasting democratie

De officier van justitie noemde de bedreiging een grove aantasting van de Nederlandse democratie. 'Door de bedreiging is de heer Wilders verhinderd zijn politieke standpunten naar voren te brengen: hij was genoodzaakt de cartoonwedstrijd af te blazen.'

'Wij leven hier in een democratie waarin je het hartstochtelijk oneens mag zijn met politici, maar zonder geweld.' Volgens het Openbaar Ministerie past alleen een forse straf, die ook andere kwaadwillenden kan afschrikken.