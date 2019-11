Huiszoeking voor overval Hrieps

Politie en justitie hebben zaterdagmorgen in een woning in ’s Heer Arendskerke huiszoeking gedaan in het kader van een lopend onderzoek.

Het rechercheonderzoek naar de woningoverval in Grijpskerke is onder leiding van een rechter-commissaris door agenten in de woning van twee verdachten gezocht. Politie en justitie zochten bewijzen voor het onderzoek. De politie onderzoekt de rollen van beide bewoners bij de overval. Zij worden momenteel als verdachte gezien en zullen later verhoord worden. Daarom kan op dit moment niet meer over de zoeking gedeeld worden.

Sporttas

De politie heeft tot nu toe zeven meldingen over de sporttas ontvangen. Deze gaan vooral over feiten van algemene bekendheid, zoals dat Sporthuis Maartense vele sportverenigingen sponsorde, zoals in Middelburg, Oostkapelle en Wolphaartsdijk. De politie wil vooral meer weten over het gebruik van de sporttas in de periode van de overval.