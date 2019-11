AOb: 'Staking 6 november gaat door'

kabinet toezegde 460 miljoen euro te investeren in het onderwijs. Bij de AOb-leden ontstond grote woede omdat een aanzienlijk deel van dit geld eenmalig was. Terwijl de AOb steeds actie heeft gevoerd voor structurele investeringen voor een hoger salaris en minder werkdruk. AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen verklaarde ook nadrukkelijk dat de 460 miljoen uit het convenant een eerste stap was naar structurele oplossingen.

Te snel

“De beslissing moest op die vrijdagmiddag worden genomen en dat was te snel”, oordeelt Verheggen nu. “Ik had het convenant niet direct moeten tekenen, maar het in het weekeinde aan het hoofdbestuur moeten voorleggen en een ledenraadpleging moeten houden.” Zo was het ook afgesproken met het hoofdbestuur. “Daarom heb ik nu besloten af te treden als voorzitter van de AOb”, vertelt Verheggen. ‘We bieden onze excuses aan voor de ontstane verwarring’

Respect

Het hoofdbestuur van de AOb heeft respect voor de beslissing. ‘Het is een heel moeilijke beslissing, maar Liesbeth neemt haar verantwoordelijkheid’, aldus het hoofdbestuur. De staking van 6 november gaat door. ‘We hebben enorme waardering voor alle collega’s die heel hard werken om de staking tot een groot succes te maken, en we bieden onze excuses aan voor de ontstane verwarring. Wat nodig is, is een structurele investering in onderwijs. We gaan met onze leden in gesprek, te beginnen op de algemene vergadering van morgen – maandag.’

De staking gaat dus door, de leden worden gehoord. Later vandaag wordt bekend of er nog gevolgen zijn voor de afzonderlijke regionale bijeenkomsten. Eugenie Stolk is vicevoorzitter.