Verstekelingen aangetroffen tussen lading sinaasappels in vrachtwagen Ridderkerk

De chauffeur stond met zijn wagen vol sinaasappels op de Handelsweg in Ridderkerk en opende zijn trailer toen er tot zijn verrassing een aantal verstekelingen uit sprong. Getuigen hebben het over tien tot vijftien personen. Eén persoon kon door de melder worden aangehouden. De rest rende de omgeving in. Deze werd door de gealarmeerde politie doorzocht. In totaal werden acht personen aangehouden. Deze worden overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.

De politie is op zoek naar dashcambeelden van vrachtwagenchauffeurs die kunnen helpen met het onderzoek.