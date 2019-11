Komende jaren mogelijk veel minder nieuwe woningen door stikstof

Het kabinet wilde jaarlijks 75.000 nieuwe huizen laten bouwen, maar dat worden er bijna 40 procent minder. Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer: 'Op basis van onderzoek is de prognose dat in 2019 en 2020 de vergunningverlening terugvalt tot 47.000 woningen. Hiermee treedt een vertraging op in de nieuwbouwproductie en zal het woningtekort oplopen.' Pas in 2024 komt het jaarlijkse doel van 75.000 woningen weer in zicht. Dit melden meerdere media donderdag.

Door de stikstofproblemen dreigen veel bouwplannen niet door te gaan en zal er jaarlijks maar voor 47.000 woningen een vergunning worden verleend. Van Veldhoven: 'We zetten alles op alles om die prognose geen werkelijkheid te laten worden.' Het kabinet en de regeringsfracties zoeken naar mogelijkheden om de stikstofuitstoot zo terug te dringen dat de bouw weer aan de slag kan.