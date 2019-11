Geen misdrijf vastgesteld in onderzoek vermiste Karin Heemskerk (51)

Lichaam in auto gevonden

Speurhonden en een sonarboot zochten afgelopen dinsdag in en op het water van het Rijnschiekanaal naar de vermiste Karin Heemskerk. Na intensief zoeken werd in de middag op de bodem haar zwarte Toyota Aygo aangetroffen. Na aanvullend onderzoek is gebleken dat het lichaam in de auto van Karin Heemskerk is.

Alreine Ziekenhuis

Karin werd sinds zondag 27 oktober vermist, nadat zij rond 23.45 uur haar woning in Leiden verliet. Eerder die avond bracht zij nog een bezoek aan het Alreine Ziekenhuis. Zij vertrok in haar zwarte Toyota Aygo en sindsdien ontbrak ieder spoor. De politie startte een onderzoek naar de vermissing.

Auto met Karin Heemskerk in water gevonden

Dinsdag 12 november werd er een zoektocht gehouden in en op het water van het Rijnschiekanaal in Leiden. Met speciaal getrainde speurhonden en een sonarboot van de Landelijke Eenheid werd gezocht naar aanknopingspunten in deze vermissingszaak.

Noodlottig ongeval

In de middag werd in het water de zwarte Toyota Aygo met daarin het lichaam van een levenloze vrouw aangetroffen. Na onderzoek is vastgesteld dat het gaat om de sinds 27 oktober vermiste Karin Heemskerk. Het onderzoek toont verder aan dat Karin niet door een misdrijf om het leven is gekomen, maar vermoedelijk slachtoffer is geworden van een noodlottig ongeval.

Veteranen Search Team

Vrijdag 8 november vond er ook een zoektocht plaats in een groengebied tussen Leiden en Voorschoten. Deze zoektocht werd ondersteund door ongeveer 70 mannen en vrouwen van het Veteranen Search Team.

Team West

Ook werd er voor de vermissing van Karin Heemskerk aandacht gevraagd in het regionale opsporingsprogramma Team West. Bij het onderzoeksteam kwamen meerdere tips binnen die werden onderzocht.