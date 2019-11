Automobilist rijdt in op parkeercontroleur na verkeersboete

Een 30-jarige Hilversummer, die niet blij was met zijn parkeerboete, heeft bijna een Amersfoortse boa aangereden. Volgens de ambtenaar was hij zeker geraakt als hij niet net op tijd was weggesprongen. Nadat de ambtenaar melding had gemaakt van het incident kon de automobilist snel worden aangehouden.

Parkeerboete uitgeschreven

Op woensdagmiddag 20 november om 15.00 uur controleerden twee boa’s of er voor de geparkeerde auto’s aan de Leusderweg betaald was. Bij één auto bleek dat niet het geval en daarop werd een boete uitgeschreven. Toen de boa’s even later verderop aan de Arnhemseweg aan het controleren waren kwam de zojuist bekeurde automobilist aanrijden.

Op BOA ingereden

Hij was boos en gooide de verfrommelde bekeuring op straat. Eén van de boa’s ging voor de auto staan om het kenteken te noteren. Volgens de ambtenaar is de automobilist daarna zo hard vooruit gereden dat de man opzij moest springen om niet geraakt te worden.

Aanhouding automobilist

De ambtenaar schakelde direct de politie in en zo kon even later de automobilist door een motoragent worden aangehouden. De 30-jarige Hilversummer zit vast voor verder onderzoek. De politie komt graag in contact met mensen die het incident hebben zien gebeuren. Zij kunnen zich melden via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.