Ongeval met dodelijke afloop in Amsterdam

j een ongeval op de kruising van de Seineweg en Theemsweg in Amsterdam is de 24-jarige bestuurder van een personenauto om het leven gekomen. De 20-jarige passagier is gewond overgebracht naar het ziekenhuis, nadat hij door de brandweer uit de auto was bevrijd. De politie stelt een onderzoek in en vraagt getuigen zich te melden.