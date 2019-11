Politie onderzoekt twee vuurwerkincidenten en zoekt getuigen

Daarbij raakten hun woning en hun auto zwaar beschadigd. De politie stelt een onderzoek in naar het hoe en waarom en komt graag in contact met mensen die meer weten.

In de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 november kort na middernacht kreeg de politie de melding dat iemand zwaar vuurwerk tegen de deur van een woning had gegooid of gelegd. De agenten waren snel ter plaatse, maar zagen geen verdachten in de omgeving van de woning. Aan de woning was forse schade ontstaan aan de voordeur. De bewoners hebben aangifte gedaan van brandstichting en/of vernieling.

Op donderdagavond 21 november kort voor middernacht bleek de auto van het stel te zijn vernield met vuurwerk. De motorkap was ontzet en de voorruit gebarsten. Ook hiervan is aangifte gedaan.

Getuigen

De politie stelt een onderzoek in en heeft onder andere met meerdere buurtbewoners gesproken.

De politie komt graag in contact met mensen die iets verdachts hebben gezien of die meer weten over de achtergrond van deze incidenten. Zij kunnen zich, desgewenst anoniem, melden. Melden / informatie doorgeven kan via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006).