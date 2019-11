CV trends 2020: Scanbaar, algoritme-proof en een beetje lef

Daarom is je cv opstellen iets waar je tijdens je sollicitatie extra aandacht aan moet besteden. Het is namelijk het allereerste wat iemand van jou onder ogen krijgt als je solliciteert, en die eerste indruk is goud waard. Denk niet dat je alles zelf hoeft te ontdekken, je kunt bijvoorbeeld ook best gebruik maken van een cv voorbeeld. Deze moet je dan wel zo aanpassen dat jouw eigen persoonlijkheid en kwaliteiten goed naar voren komen.

Maar er is meer wat je kunt doen om jezelf sterk te presenteren in een cv. Deze cv trends voor 2020 kunnen je helpen om je curriculum vitae nét even dat beetje extra te geven waardoor je sneller wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Maak je cv makkelijk ‘scanbaar’

Recruiters hebben weinig tijd om je cv te lezen. Ze krijgen er soms wel honderden binnen. Het eerste wat zo’n recruiter doet met jouw curriculum vitae is ‘scannen’. In minder dan 7 seconden laat hij zijn of haar ogen over jouw document glijden. Zorg daarom dat datgene wat er in je cv belangrijk is makkelijk te ‘scannen’ is.

Maak gebruik van columns en gebruik dikgedrukte letters of kopteksten om het onderwerp van een sectie aan te duiden. Opsommingen maak je met bulletpoints en op je cv is genoeg witte ruimte ingebouwd om de verschillende onderdelen op je cv makkelijk van elkaar te onderscheiden. Hanteer het liefst een standaard lettertype (bijvoorbeeld arial, times new roman of calibri) en blijf weg van ‘sierlijke’ fonts.

Werk met een kleurenpalet

De tijd van cv’s van zwarte letters op een wit vel is voorbij. Om je cv op te laten vallen is het vaak handig om kleur te gebruiken. Ga niet meteen helemaal los met allerlei schreeuwende tinten want het moet natuurlijk wel een stijlvol document blijven. Kies daarom voor het gebruik van een rustig kleurenpalet. Kies voor subtiele kleuren die goed bij elkaar passen.

Benadruk behaalde resultaten

In je cv moet je jezelf zo goed mogelijk presenteren. Het is dan ook helemaal geen schande om behaalde resultaten een prominente plek te geven. Je kunt zulke positieve uitkomsten highlighten, maar je kunt er ook voor kiezen om een heel korte casestudy over een bepaald project of vraagstuk te schrijven met daarin natuurlijk ook hoe jij het hebt opgelost.

Houd rekening met algoritmes

De techniek staat niet stil. Recruiters gebruiken tegenwoordig speciale software om snel door veel cv’s heen te bladeren. Het computerprogramma is dan zo ingesteld dat het cv’s scant op bepaalde eigenschappen of termen. Je kunt hier op inspelen door de terminologie die in de vacature gebruikt wordt ook aan te houden in je cv. Weet je niet zeker welke terminologie je moet aanhouden? Probeer dan meerdere synoniemen te gebruiken voor hetzelfde woord.

Een beetje lef

We zeiden het al eerder: je cv is de eerste indruk die iemand van jou krijgt. Als je jouw cv doorleest, wat zorgt er dan voor dat hij uitsteekt boven al die andere cv’s die een recruiter binnenkrijgt? Om ervoor te zorgen dat jij opvalt in de stapel heb je een beetje lef nodig. Ook al ben je van jezelf een timide persoon, lef kun je op verschillende manieren toepassen in je cv. Bijvoorbeeld door een bijzondere profielschets te schrijven of door een kleurenpalet te gebruiken waar niemand nog aan gedacht heeft. Misschien kies je er wel voor om een link naar video over jezelf toe te voegen, of een qr code in je cv te verwerken die de recruiter leidt naar een website die je speciaal voor deze sollicitatie hebt gemaakt.

Raffel je cv nooit af

Sommige mensen denken dat de sollicitatiebrief het belangrijkste onderdeel is van een sollicitatie, maar niets is belangrijker dan het geven van een goede eerste indruk. En dat doe je door een sterk curriculum vitae in te leveren. Raffel je cv daarom nooit af, maar besteed er extra zorg en aandacht aan. Grote kans dat je dan eerder bovenop de stapel terecht komt.