45 procent jongeren vindt milieuvervuiling een probleem

Begin 2018 telde Nederland bijna 4,9 miljoen jongeren tot 25 jaar. Onder hen waren 1,5 miljoen jongvolwassenen (18 tot 25 jaar). Deze jongvolwassenen is in 2018 gevraagd hoe zij vinden dat het gaat met Nederland en hoe zij denken over vijf maatschappelijke kwesties. Ongeveer 7 op de 10 van de jongvolwassenen waren optimistisch en vonden dat het een beetje of duidelijk de goede kant opgaat met Nederland. Van de mensen van 25 jaar of ouder had 60 procent deze mening.

Jongeren vinden milieuvervuiling vaakst een heel groot probleem

Van de vijf genoemde maatschappelijke kwesties vonden jongeren milieuvervuiling met 45 procent het vaakst een groot of een heel groot probleem. Hoewel dit niet verschilt van het aandeel bij de 25-plussers, vinden jongeren milieuvervuiling wel wat vaker dan de 25-plussers een heel groot probleem; 11 tegenover 8 procent. De andere vier maatschappelijke kwesties werden door 14 tot 30 procent van de jongvolwassenen als een groot of een heel groot probleem beschouwd; 3 tot 5 procent vond deze zaken een heel groot probleem.