Aanhouding na schietincident Zwijndrecht

Woensdagavond werden de hulpdiensten gewaarschuwd omdat er een schot gelost was op de Parklaan in Zwijndrecht. Na een korte zoektocht werd in Rotterdam de vermoedelijke schutter, een 34-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht, aangehouden. Niemand raakte gewond. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht en spreekt graag met getuigen.

Twee mannen, de verdachte en een 34-jarige Zwijndrechter, kregen volgens getuigen om 20:30 uur ruzie op straat waarbij een schot werd gelost. De schutter ging er vandoor in een auto. Direct werd een zoektocht gestart en de auto werd kort na middernacht door agenten gezien op het Oostplein in Rotterdam. Omdat mogelijk een vuurwapen in het spel was, werd de verdachte met getrokken vuurwapens uit de auto gehaald en aangehouden. Hij zit vast. Het vuurwapen is vooralsnog niet aangetroffen.