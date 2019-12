Station Amsterdam Sloterdijk ontruimd na dreiging

Op het station is veel politie aanwezig, waaronder de Dienst Speciale Interventies (DSI). Een man is uit de trein gehaald die gedreigd had met explosieven. De trein is doorzocht en er zijn geen explosieven aangetroffen. De man is aangehouden en zal worden gehoord. Het station is weer vrijgegeven.