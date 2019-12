Groningen heeft primeur met volledig elektrisch inspectieschip

Batterijpakket van 5.000 kg

Het hart van het schip bestaat uit een batterijpakket van ongeveer 5.000 kg. Daarnaast heeft het schip twee grote elektromotoren voor de aandrijving. Door een uitgekiend systeem voor verwarming, koeling en warmteterugwinning wordt er zo zuinig mogelijk met energie omgegaan. Bovendien maakt het schip gebruik van de nieuwste technische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid door gebruik van duurzame folie-, hout- en verfsoorten en stille elektrische motoren.

Elektrisch schip

Het schip is gebouwd op de werf van Koninklijke Niestern Sander in Delfzijl. Na ruim een jaar bouwtijd is het schip vanaf het afgelopen voorjaar uitgebreid getest. Een dergelijk uniek en innovatief duurzaam schip volledig vaarklaar te krijgen was zowel voor de bouwers, installateurs, keuringsinstanties en programmeurs een flinke uitdaging. De regelgeving voor volledig elektrisch aangedreven schepen is nog volop in ontwikkeling en het batterijsysteem en de distributie van stroom naar de verbruikers lagen niet als kant-en-klaar product gereed om te worden ingebouwd. Hiervoor was het nodig om uitgebreid te testen.

Inspectie

Het nieuwe inspectieschip PW18 vervangt het huidige schip en wordt ingezet voor toezicht, handhaving en begeleiding van scheepvaart en evenementen op het water. Zowel de provincie Groningen als scheepswerf Koninklijke Niestern Sander zijn trots op dit innovatieve en duurzame nieuwbouwproject.