Drie Belgen aangehouden na misdraging in café

Agenten belast met het horecatoezicht hebben afgelopen nacht omstreeks 01.50 uur in het uitgaanscentrum een 27-jarige man uit Schoten aangehouden die in een café tijdens een opstootje met een glas gegooid zou hebben. Hij verzette zich tegen zijn arrestatie. Twee vrienden, ook beiden 27 jaar uit Schoten en Merksem, werden eveneens ingerekend omdat zij de aanhouding probeerden te belemmeren.

In een café op de Heuvel werd tijdens een vechtpartij met een glas gegooid. Dit glas kwam tegen een oor van een bezoekster aan die er niets mee te maken had. Haar oor bloedde zo dat zij met een ambulance voor behandeling naar het ziekenhuis moest. Een portier geleidde de vermoedelijke dader, een 27-jarige man uit Schoten (B), naar buiten om hem aan de politie over te dragen.

Hulp portiers

Buiten namen agenten de verdachte over die zich echter flink verzette tegen zijn arrestatie en daarbij hulp kreeg van twee vrienden die zich er ook mee bemoeiden. Hij vluchtte richting Pieter Vreedeplein. Hij werd daar uiteindelijk met hulp van enkele portiers met verzet aangehouden. Ook de twee vrienden, beiden 27 jaar uit Merksem en Schoten, werden opgepakt. De 27-jarige man uit Merksem zou op het Pieter Vreedeplein de agent die de ‘hoofdverdachte’ vasthield naar de grond geduwd hebben. De politieman liep daarbij een verzwikte enkel op.