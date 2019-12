Boeren gaan woensdag bij distributiecentra supermarkten actievoeren

Aanstaande woensdag gaan boeren bij een groot aantal distributiecentra van supermarkten actievoeren. Farmers Defence Force heeft de betrokken gemeentes waar de centra liggen per brief geïnformeerd over de acties. Dit meldt de NOS die in het bezit is van de brief met daarop de lijst van alle locaties.