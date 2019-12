Staatssecretaris Snel opgestapt

Toeslagenaffaire

Snel hield de eer aan zichzelf omdat de steun in de Tweede Kamer zo snel was afgebrokkeld nadat de Belastingdienst gedupeerden van de toeslagenaffaire dossiers had gegeven die voor een groot deel waren zwartgelakt. Eerder wist Snel tijdens een debat, waarbij gedupeerden op de publieke tribune zaten, nog 90 van de 150 Kamerleden te overtuigen dat hij de juiste man was om de toeslagenaffaire op te lossen. Snel overleefde toen de door SP ingediende motie van wantrouwen nog maar vanmiddag leek alle steun van de oppositie in de Tweede Kamer te zijn verdampt.

'Daar heb ik vrede mee'

'Toen ik aan deze baan begin had ik het vaste voornemen om op mijn eigen manier te doen, door te zijn wie ik ben. Niet een politicus die meelift op elke golf van publieke verontwaardiging of applaus. Ik ben trouw gebleven aan mezelf en die boodschap. Kortom, ik vond het een enorm eervolle taak om staatssecretaris te zijn. Vandaag komt daar een einde aan. En daar heb ik vrede mee', zei Snel.

Reactie Rutte

Premier Rutte liet in een reactie weten het aftreden van Menno Snel 'ongelooflijk jammer te vinden'. 'Niemand twijfelde aan zijn enorme inzet om tot een oplossing te komen. We verliezen een zeer betrokken en deskundige collega en dat is buitengewoon spijtig', stelt de premier. 'De problemen met de toeslagen hebben een grote impact op de betrokken mensen. Het kabinet voelt onverminderd de plicht om op korte termijn te komen tot een oplossing die recht doet aan iedereen die getroffen is door de toeslagenproblematiek', aldus Rutte.