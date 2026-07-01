Zomers vakantieweer voor Regio Noord zonder extreme hitte

Vrijdag start de zomervakantie in Regio Noord met gebruikelijke zomertemperaturen van 19 graden op de Wadden tot 23 graden in Twente. Na de hitte van precies een week eerder, toen de officiële weerstations 33,1 tot 37,8 graden noteerden, verloopt de start van de vakantie een stuk gematigder.

Weekend iets warmer

Vrijdag sluiten de scholen in Regio Noord bij temperaturen die normaal zijn voor de tijd van het jaar. In het weekend loopt de temperatuur enkele graden op. Met 20 tot 26 graden is het aangenaam weer om buiten te zijn. Daarbij zijn er perioden met zon en stapelwolken. Vooral in het noordoosten is kans op een enkele bui.

Rustig begin van de zomervakantie

Ook in de eerste vakantieweek worden geen grote veranderingen verwacht. Van zinderende hitte met onweersbuien of juist koel en nat weer lijkt geen sprake. Bij droog weer is het deze tijd van het jaar al snel aangenaam buiten.

Vorig jaar wisselvalliger

De eerste vakantieweek verliep vorig jaar anders. Naast gebruikelijk zomerweer met zon en wolken waren er ook bewolkte dagen met regionaal veel regen. Na een week werd het tijdelijk zomers tot tropisch warm.

Bron: Weeronline