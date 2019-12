Ramkraak bij drogist in Oestgeest

De recherche in Leiden zoekt getuigen van een ramkraak bij een drogisterij op de De Kempenaerstraat in Oestgeest die op Tweede Kerstdag omstreeks 22.30 uur plaatsvond. Met een personenauto werd de gevel van het pand geramd en er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Omstreeks 22.30 uur kwam bij de politie de melding binnen dat er op de De Kempenaerstraat een auto tegen de gevel van de drogisterij was gereden. De auto was daarna weggereden in de richting van de Geversstraat. Getuigen hadden een zilvergrijze danwel lichtblauwe auto weg zien rijden. Er is in ieder geval parfum buitgemaakt.