Meeste ouderen wonen thuis

Kosten

De meeste 65-plussers zijn vitaal en gebruiken nauwelijks meer zorg dan de gemiddelde Nederlander. Voor 85-plussers liggen de gemiddelde kosten vier keer hoger dan de kosten voor mensen tussen 65 en 75 jaar. Aan de ouderen die in een verpleeghuis wonen, wordt 40 procent van de zorguitgaven voor ouderen besteed.

Zorg

In Nederland wonen nu ruim 3 miljoen ouderen. In 2040 zal dat 4,5 miljoen zijn, een kwart van de totale bevolking. Ouderen boven de 85 jaar maken vooral gebruik van de wijkverpleging en langdurige zorg. Vroeger gingen mensen met 65 jaar naar het bejaardenhuis, nu willen ouderen zolang mogelijk zelfstandig blijven. Door de strengere toelatingseisen voor het verpleeghuis en het afbouwen van de verzorgingshuizen is de bevolkingssamenstelling in de ouderenwoonzorginstellingen veranderd. Het percentage dementerenden in deze instellingen is sinds 2012 gestegen van een kwart tot bijna de helft.

Financiering

Ouderen zorg wordt betaald uit de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De zorg voor ouderen staat erg in de belangstelling. Er zijn veel initiatieven om de afstemming van zorg voor ouderen die thuis wonen te verbeteren. Zo heeft de Minister van VWS kort geleden een ‘pact voor de ouderenzorg’ aangekondigd.

Woning

Aanpassingen in de woning zijn veelal eenvoudige verbeteringen. Zoals minder drempels, beugels bij het toilet en de wastafel, een sta-op-stoel of anti-slipmat. Ook een traplift behoort tot de mogelijkheden.

Onderzoek heeft aangetoond dat mensen in hun vertrouwde omgeving over het algemeen gelukkiger zijn en in grotere mate hun zelfstandigheid behouden, ook al is zorg soms nodig.